В Кузнецком районе выявлены факты неразмещения в ГИС ЖКХ сведений о реализации нацпроекта ЖКХ

Кузнецк, 13 июня 2020. PenzaNews. Работники прокуратуры Кузнецкого района Пензенской области выявили факты неразмещения сведений, связанных с реализацией национального проекта «Жилье и городская среда», в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

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«Установлено, что вопреки требованиям нормативных правовых актов администрации Анненковского, Посельского и Яснополянского сельсоветов Кузнецкого района своевременно не разместили в ГИС ЖКХ информацию о внесенных ими изменениях и дополнениях в муниципальные программы по формированию комфортной среды», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она добавила, что также не публиковались с установленной законодательством периодичностью отчеты о реализации мероприятий по благоустройству в рамках муниципальных программ формирования комфортной среды.

«По возбужденным прокурором района делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 13.19.2 КоАП РФ «Неразмещение информации, размещение информации не в полном объеме или размещение недостоверной информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», главы данных администраций оштрафованы на 3 тыс. рублей каждый», — сказала собеседница агентства.

Светлана Артамонова отметила, что также в их адрес были внесены представления об устранении нарушений законодательства, которые рассмотрены и удовлетворены.

«Необходимая информация в ГИС ЖКХ размещена. Три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — уточнила старший помощник прокурора.