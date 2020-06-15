В «Пензаэнерго» предупредили о временном отключении электроэнергии ЖКХ

Пенза, 15 июня 2020. PenzaNews. Электроснабжение потребителей будет ограничено на некоторых улицах Пензы, а также сел Богословка и Малая Валяевка 17–19 июня в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на воздушной линии «Валяевская» напряжением 10 кВ. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Пензаэнерго».

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«Обесточены будут потребители в селе Богословка — на улицах Советской, Солнечной, Овражной, Банной, Дорожной, Светлой, Дачной, Березовой, Бельденкова, Кирова и Королева; в Малой Валяевке — на улицах Вишневой, Нагорной, Центральной, Полевой, в коттеджном поселке «Дионис», садоводческих некоммерческих товариществах «Дубрава» и «Радуга», а также в Пензе — на улицах Ленинский лесхоз, Лазурной, Майской, Грибной, Мещерской, Контранского и Васильковой», — уточнили в компании.

В филиале пояснили, что энергетикам предстоит заменить 43 стойки и 5 км неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП).

«Также будет проведена выправка 15 опор и замена вязок на 97-ми», — добавили в пресс-службе.

В «Пензаэнерго» подчеркнули, что ремонтные работы, которые планируется осуществлять в период с 8.00 до 20.00, направлены на повышение надежности энергооборудования.

В компании рекомендовали потребителям отключить бытовые приборы от домашней сети до момента включения ВЛ.