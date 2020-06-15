EN
21:26:29 Понедельник, 15 июня
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 3 тыс. 823 случая заражения коронавирусом, 2 тыс. 935 человек выздоровели, 31 пациент умер

В «Пензаэнерго» предупредили о временном отключении электроэнергии

16:15 | 15.06.2020 | ЖКХ

Печать

Пенза, 15 июня 2020. PenzaNews. Электроснабжение потребителей будет ограничено на некоторых улицах Пензы, а также сел Богословка и Малая Валяевка 17–19 июня в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на воздушной линии «Валяевская» напряжением 10 кВ. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Пензаэнерго».

В «Пензаэнерго» предупредили о временном отключении электроэнергии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Обесточены будут потребители в селе Богословка — на улицах Советской, Солнечной, Овражной, Банной, Дорожной, Светлой, Дачной, Березовой, Бельденкова, Кирова и Королева; в Малой Валяевке — на улицах Вишневой, Нагорной, Центральной, Полевой, в коттеджном поселке «Дионис», садоводческих некоммерческих товариществах «Дубрава» и «Радуга», а также в Пензе — на улицах Ленинский лесхоз, Лазурной, Майской, Грибной, Мещерской, Контранского и Васильковой», — уточнили в компании.

В филиале пояснили, что энергетикам предстоит заменить 43 стойки и 5 км неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП).

«Также будет проведена выправка 15 опор и замена вязок на 97-ми», — добавили в пресс-службе.

В «Пензаэнерго» подчеркнули, что ремонтные работы, которые планируется осуществлять в период с 8.00 до 20.00, направлены на повышение надежности энергооборудования.

В компании рекомендовали потребителям отключить бытовые приборы от домашней сети до момента включения ВЛ.

Новости партнеров
Читайте также
Под Пензой женщина лишилась почти 660 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенников В Пензенской области восемь учителей получат по 200 тыс. рублей
В Пензе 16 июня будут изменены маршруты троллейбусов №2 и №6 Жительнице Пензы Прасковье Синяковой исполнилось 100 лет
В Пензенской области проведено около 118 тыс. тестов на коронавирус В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у пятерых детей
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама