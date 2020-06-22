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В Пензе 25 июня пройдет голосование по отбору общественной территории для благоустройства

14:50 | 22.06.2020 | ЖКХ

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Пенза, 22 июня 2020. PenzaNews. Голосование по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2021 году по муниципальной программе формирования современной городской среды, пройдет в Пензе в предстоящий четверг, 25 июня. Соответствующее постановление, которое подписал мэр Андрей Лузгин, опубликовано в муниципальной газете «Пенза».

В Пензе 25 июня пройдет голосование по отбору общественной территории для благоустройства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Предполагается, что голосование состоится в зданиях администраций районов Пензы.

При этом, согласно тексту документа, оно также может быть организовано за их пределами — с выездом мобильных счетных комиссий в организации.

В перечень для голосования включено 22 территории: 14 скверов, правый берег набережной реки Суры, три парка, участок вблизи Арбековских прудов, Привокзальная площадь, улицы Московская и Бакунина.

Общественную комиссию по организации и проведению голосования по отбору территории для благоустройства возглавил первый заместитель главы администрации Пензы Виталий Макаров.

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