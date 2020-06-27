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В мэрии Пензы предупредили об отключении горячей воды на десяти улицах

13:42 | 27.06.2020 | ЖКХ

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Пенза, 27 июня 2020. PenzaNews. Горячее водоснабжение потребителей, присоединенных к системе теплоснабжения ОАО «Энергоснабжающее предприятие» («ЭСП»), будет приостановлено на десяти улицах Пензы с предстоящего понедельника, 29 июня, в течение двух недель. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой мэрии.

В мэрии Пензы предупредили об отключении горячей воды на десяти улицах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что в этот период горячей воды не будет по адресам: улица Антонова, 2, 4А, 5, 5А, 5В, 5Г, 5Д, 5Е, 5Л, 5Н, 5М, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 19Б, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 54, 56, 58, 62, 70, 74, 76; улица Измайлова, 60, 60А, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72А, 73, 74, 76, 79, 81, 83; улица Ново-Казанская, 2, 2А, 2Б, 2В, 4, 4Б, 6, 6А, 6Б, 8, 8Б, 10, 14, 16, 18, 20, 22; улица Ангарская, 11; улица Стадионная, 1, 2, 3, 4; улица Зарубина, 27; улица Бумажников, 1, 3, 14/21; улица Парковая, 10; улица Тарханова, 10, 10В, 11, 13, 15; улица Фабричная, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 14.

По информации мэрии Пензы, отключение связано с необходимостью проведения плановых ремонтных работ в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.

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