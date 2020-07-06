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В южной части Кузнецка сложилась критическая ситуация с водоснабжением

16:06 | 06.07.2020 | ЖКХ

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Кузнецк, 6 июля 2020. PenzaNews. Критическая ситуация с водоснабжением сложилась в Южном микрорайоне Кузнецка Пензенской области и частном секторе на улицах Хвалынской, Аэродромной, Урицкого, Льва Толстого, Начальной и других. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой мэрии.

В южной части Кузнецка сложилась критическая ситуация с водоснабжением. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что к этому привели жаркая погода, большой разбор воды в городе, а также остановка Южного водозабора на полтора часа в ночь на 6 июля из-за перебоев в подаче электроэнергии.

«МУП «Водоканал» решен вопрос по приобретению двух более мощных насосов для увеличения дебита воды. Район Нефтебазы временно переключен на другой источник — 8-й водозабор», — поясняется в тексте.

В сообщении подчеркивается, что на время принятия экстренных мер администрацией Кузнецка будет организован подвоз воды к многоквартирным и частным домам.

«Приняты решения по разработке ПСД [проектно-сметной документации] для строительства новых скважин на Южном водозаборе, прокладке сетей в районе аэродрома и ремонту водовода по улице Пензенской», — добавляется в нем.

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