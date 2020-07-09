В Пензенской области за полгода при использовании объектов ЖКХ допущено более 70 нарушений ЖКХ

Пенза, 9 июля 2020. PenzaNews. Работники органов прокуратуры Пензенской области выявили в январе-июне 2020 года более 70 нарушений законодательства, допущенных при использовании и распоряжении объектами жилищно-коммунального хозяйства. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

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«Факты бездействия органов местного самоуправления по передаче в концессию объектов коммунальной инфраструктуры — водозаборных скважин, участков трубопроводов — выявлены прокурорами Бековского, Белинского, Колышлейского, Лопатинского, Сосновоборского, Тамалинского районов. С целью обеспечения режима законности использования муниципального имущества внесены представления, в суды направлены исковые заявления. По результатам прокурорского вмешательства приняты меры по организации конкурсов на заключение договоров концессии», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что закрепленные за МУП «Неверкинское ЖКХ» на праве хозяйственного ведения муниципальные объекты водоснабжения 1 февраля текущего года были переданы в СПОК «Неверкинское ЖКХ» не по концессионному соглашению, а по договору аренды недвижимого имущества, в связи с чем в Арбитражный суд Пензенской области направлено исковое заявление о его признании недействительным.

В прокуратуре отметили, что факты невыполнения концессионерами обязательств по ремонту и модернизации объектов ЖКХ, а также ненадлежащего контроля за исполнением соглашений со стороны органов местного самоуправления были установлены в Земетчинском, Кузнецком и Лунинском районах.

«Всего в первом полугодии 2020 года выявлено 71 нарушение в указанной сфере. Направлено 18 исковых заявлений, внесено 34 представления, по результатам рассмотрения которых 19 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, по постановлениям прокурора два лица привлечены к административной ответственности», — уточнили в пресс-службе.