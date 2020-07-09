EN
18:27:21 Четверг, 9 июля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 5 тыс. 628 случаев заражения коронавирусом, 5 тыс. 61 человек выписаны, 56 пациентов умерли

В Пензенской области за полгода при использовании объектов ЖКХ допущено более 70 нарушений

14:25 | 09.07.2020 | ЖКХ

Печать

Пенза, 9 июля 2020. PenzaNews. Работники органов прокуратуры Пензенской области выявили в январе-июне 2020 года более 70 нарушений законодательства, допущенных при использовании и распоряжении объектами жилищно-коммунального хозяйства. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

В Пензенской области за полгода при использовании объектов ЖКХ допущено более 70 нарушений. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Факты бездействия органов местного самоуправления по передаче в концессию объектов коммунальной инфраструктуры — водозаборных скважин, участков трубопроводов — выявлены прокурорами Бековского, Белинского, Колышлейского, Лопатинского, Сосновоборского, Тамалинского районов. С целью обеспечения режима законности использования муниципального имущества внесены представления, в суды направлены исковые заявления. По результатам прокурорского вмешательства приняты меры по организации конкурсов на заключение договоров концессии», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что закрепленные за МУП «Неверкинское ЖКХ» на праве хозяйственного ведения муниципальные объекты водоснабжения 1 февраля текущего года были переданы в СПОК «Неверкинское ЖКХ» не по концессионному соглашению, а по договору аренды недвижимого имущества, в связи с чем в Арбитражный суд Пензенской области направлено исковое заявление о его признании недействительным.

В прокуратуре отметили, что факты невыполнения концессионерами обязательств по ремонту и модернизации объектов ЖКХ, а также ненадлежащего контроля за исполнением соглашений со стороны органов местного самоуправления были установлены в Земетчинском, Кузнецком и Лунинском районах.

«Всего в первом полугодии 2020 года выявлено 71 нарушение в указанной сфере. Направлено 18 исковых заявлений, внесено 34 представления, по результатам рассмотрения которых 19 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, по постановлениям прокурора два лица привлечены к административной ответственности», — уточнили в пресс-службе.

Новости партнеров
Читайте также
В Мокшанском районе водитель «ВАЗа» насмерть сбил пешехода В Заречном полицейские раскрыли серию краж велосипедов
Пострадавший в ДТП на трассе под Кузнецком пешеход умер в больнице Более 3 тыс. выпускников пензенских школ будут сдавать ЕГЭ по математике профильного уровня
В Рамзае выясняют обстоятельства смертельного ДТП В Пензе за сутки подтверждено 29 случаев заражения коронавирусом, в Заречном — 23
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама