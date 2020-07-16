EN
20:21:16 Четверг, 16 июля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 5 тыс. 883 случая заражения коронавирусом, 5 тыс. 229 человек выписаны, 69 пациентов умерли

«Пензаэнерго» до конца года обновит приборы учета более чем в 250 населенных пунктах

17:25 | 16.07.2020 | ЖКХ

Печать

Пенза, 16 июля 2020. PenzaNews. Филиал «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Пензаэнерго» планирует до конца 2020 года обновить приборы учета электроэнергии более чем в 250 населенных пунктах региона, в том числе в Пензе, Кузнецке, Сердобске и Каменке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews» в четверг, 16 июля.

«Пензаэнерго» до конца года обновит приборы учета более чем в 250 населенных пунктах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Потребители больше не будут приобретать приборы учета электроэнергии за свой счет. С 1 июля 2020 года, согласно федеральному закону №522-ФЗ, эта обязанность возложена на энергетиков. Абоненты также будут избавлены от затрат на их поверку и обслуживание», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что с января 2022 года будут устанавливаться только интеллектуальные приборы учета, автоматически передающие показания, при этом в зоне ответственности компании «Россети Волга», в том числе на территории Пензенской области, замена оборудования на умные системы ведется уже сейчас.

«Умные счетчики будут устанавливаться вместо вышедших из строя, при отсутствии прибора учета или в случае нового технологического присоединения. В многоквартирных домах за замену приборов учета несет ответственность гарантирующий поставщик, у прочих потребителей — электросетевая компания», — отмечается в пресс-релизе.

В сообщении подчеркивается, что абонентам «Пензаэнерго» устанавливаются приборы нового поколения с возможностью дистанционного считывания показаний, производящие измерение и учет электроэнергии и мощности с классом точности 1.0.

«Кроме того, новый счетчик имеет встроенный тарификатор. Это позволяет проводить учет электроэнергии по ночному и дневному времени суток», — уточняется в тексте.

В нем обращается внимание на то, что переход на многотарифный расчет означает для потребителей дополнительную экономию, а для энергетиков — возможность сокращения потерь в электрических сетях.

Новости партнеров
Читайте также
Экзамен по обществознанию прошел в Пензенской области в штатном режиме Организована проверка по факту нахождения двухлетнего ребенка на железнодорожных путях
К участию в конкурсе АСИ по развитию экотуризма допущена одна заявка из Пензенской области Сдать нормативы ГТО можно будет 17 июля на Олимпийской аллее Пензы
В Пензе преподаватель вуза получила реальный срок за взятку «Единая Россия» не стала выдвигать кандидата по 147-му округу
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама