«Пензаэнерго» до конца года обновит приборы учета более чем в 250 населенных пунктах ЖКХ

Пенза, 16 июля 2020. PenzaNews. Филиал «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Пензаэнерго» планирует до конца 2020 года обновить приборы учета электроэнергии более чем в 250 населенных пунктах региона, в том числе в Пензе, Кузнецке, Сердобске и Каменке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews» в четверг, 16 июля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Потребители больше не будут приобретать приборы учета электроэнергии за свой счет. С 1 июля 2020 года, согласно федеральному закону №522-ФЗ, эта обязанность возложена на энергетиков. Абоненты также будут избавлены от затрат на их поверку и обслуживание», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что с января 2022 года будут устанавливаться только интеллектуальные приборы учета, автоматически передающие показания, при этом в зоне ответственности компании «Россети Волга», в том числе на территории Пензенской области, замена оборудования на умные системы ведется уже сейчас.

«Умные счетчики будут устанавливаться вместо вышедших из строя, при отсутствии прибора учета или в случае нового технологического присоединения. В многоквартирных домах за замену приборов учета несет ответственность гарантирующий поставщик, у прочих потребителей — электросетевая компания», — отмечается в пресс-релизе.

В сообщении подчеркивается, что абонентам «Пензаэнерго» устанавливаются приборы нового поколения с возможностью дистанционного считывания показаний, производящие измерение и учет электроэнергии и мощности с классом точности 1.0.

«Кроме того, новый счетчик имеет встроенный тарификатор. Это позволяет проводить учет электроэнергии по ночному и дневному времени суток», — уточняется в тексте.

В нем обращается внимание на то, что переход на многотарифный расчет означает для потребителей дополнительную экономию, а для энергетиков — возможность сокращения потерь в электрических сетях.