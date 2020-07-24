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В мэрии Пензы предупредили о временном отключении электроэнергии

15:16 | 24.07.2020 | ЖКХ

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Пенза, 24 июля 2020. PenzaNews. Подача электроэнергии будет временно приостановлена на некоторых улицах Пензы в предстоящий понедельник, 27 июля. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой мэрии.

В мэрии Пензы предупредили о временном отключении электроэнергии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что с 4.00 до 5.00 и с 17.00 до 18.00 не будет света по адресам: улица 40 лет Октября, 20, 20А, 21, 22, 23, 23А, 23Б, 24, 37; 1-я и 2-я Заозерные улицы; проезд Заозерный; 2-й и 3-й Заозерные переулки; улица Родниковая.

С 9.00 до 12.00 будет прекращено электроснабжение потребителей на улицах Ватутина, Лескова, Краснова, Лобачевского, переулке Подгорном и проезде Подгорном.

Данная мера связана с необходимостью проведения ремонтных работ на трансформаторной подстанции.

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