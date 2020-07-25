В домах на улицах Аустрина, Мира и Попова в Пензе на две недели отключат горячую воду ЖКХ

Пенза, 25 июля 2020. PenzaNews. Горячее водоснабжение потребителей на улицах Аустрина, Мира и Попова в Пензе будет приостановлено на две недели в связи с необходимостью проведения плановых ремонтных работ в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

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По данным мэрии, с понедельника, 27 июля, в течение 14 дней горячей воды не будет в домах №176, №178А и №180 на улице Аустрина.

С 28 июля без горячего водоснабжения останутся жильцы домов на улице Мира — №№11, 13, 15А, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 40А, 42, 43, 44, 44Г, 41, 45, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 59, 63, 63А, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70А, 72, 74, 74Б; а также на улице Попова — №№30, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72.