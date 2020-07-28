Внутриквартальные дороги в Октябрьском районе Пензы отремонтирует «Арстрой» ЖКХ

Пенза, 28 июля 2020. PenzaNews. Управление жилищно-коммунального хозяйства Пензы заключило с подрядной компанией «Арстрой» контракт на ремонт внутриквартальных дорог, тротуаров и проездов в Октябрьском районе города на сумму более 5,2 млн. рублей.

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Согласно техническому заданию, работы должны быть проведены на территории нескольких округов в рамках исполнения наказов избирателей депутатами городской думы.

По округу №1, где депутатом является Алексей Савичев, намечено отремонтировать внутриквартальные дороги вблизи домов №26 и №28, а также №38 на улице Лядова и тротуар у дома №47 на проспекте Строителей.

По округу №2 (депутат Олег Шаляпин) в план работ включен ремонт на улице Ладожской: внутриквартальных дорог — вблизи домов №№150, 135, 117, 139, 133; тротуара — у домов №133 и №135.

По округу №3 в рамках исполнения наказов, полученных от избирателей депутатом Андреем Жданниковым, будут отремонтированы внутриквартальная дорога у дома №68 на проспекте Строителей и тротуар вблизи домов №68, №76 и №78.

По округу №4 (депутат Жиганша Туктаров) планируется привести в надлежащее состояние дорогу около дома №12 на проспекте Строителей.

По округу №5, где депутатом является Павел Орлов, в плане работ значатся внутриквартальные дороги вблизи домов №17А и №1А на проспекте Строителей, а также ремонт проезда у дома №3.

По округу №6 в рамках исполнения наказов, полученных депутатом Сергеем Лукичевым, намечен ремонт двух объектов — внутриквартальных дорог в районе 6-го проезда Пестеля, 4, 6, 1-го проезда Пестеля, 8; в районе 6-го проезда Пестеля — от дома №6 до улицы Бородина, 25.

По округу №7 (депутат Андрей Цесарев) будут отремонтированы внутриквартальные дороги вблизи домов №17 и №19 на улицах Минской и Ульяновской соответственно; в районе домов №46, №48 на улице Ульяновской и №10, №12 на улице Кронштадтской.

По округу №8, где депутатом является Александр Трутнев, намечено привести в надлежащее состояние тротуары вблизи домов №40, а также №26 и №32 на улице Ударной.

По округу №9 (депутат Игорь Костин), планируется выполнить ремонт тротуаров у дома №7 на улице Сумской и вблизи дома №1 на улице Депутатской.

По единому округу в рамках исполнения наказов, полученных от избирателей депутатом Людмилой Коломыцевой, намечено отремонтировать тротуар на улице Литейной — от улицы Леонова до улицы Ударной.

Срок выполнения работ по муниципальному контракту — по 18 сентября 2020 года.