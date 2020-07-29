Север Пензы останется без воды 30 июля ЖКХ

Пенза, 29 июля 2020. PenzaNews. Холодное водоснабжение потребителей в микрорайоне Север города Пензы будет приостановлено в предстоящий четверг, 30 июля, в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на водоводе диаметром 400 мм вблизи дома №129Б на улице Аустрина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООО «Горводоканал», поступившем в ИА «PenzaNews».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным компании, холодной воды не будет с 9.00 до 22.00.

Отключение затронет жильцов домов, расположенных на улицах Депутатской, Можайского, Совхозной, Сумской, Аустрина, Совхозной, Белякова, Компрессорной, Байкова, Островной, Каштановой, Лунинской, Нестерова, Северополянской, а также на проездах — 1-м, 2-м, 3-м Северополянских, Совхозном, 1-м, 2-м, 3-м Каштановым, 3-м проезде Можайского, а также район совхоза Победа.

В зону отключения попадут школа №71, детский сад №71 на улице Можайского и его филиалы на улице Депутатской.