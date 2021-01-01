Подготовлена программа газификации Пензенской области на период до 2025 года ЖКХ

Пенза, 29 июля 2020. PenzaNews. Условия реализации программы развития газоснабжения и газификации Пензенской области на 2021–2025 годы, которая утверждена губернатором Иваном Белозерцевым и направлена на согласование председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру, стали главной темой рабочего совещания, состоявшегося в правительстве региона в среду, 29 июля.

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Обращаясь к заместителю генерального директора по реализации и транспортировке газа ООО «Газпром межрегионгаз» Юрию Пахомовскому, Иван Белозерцев отметил эффективную работу по газификации вводимых в строй производственных площадок и жилых домов.

Также он обратил внимание на важность реализации намеченных планов, в частности, по газификации Средней Елюзани, производственных площадок в Мокшанском районе, поселка Побочино, села Чемодановка и микрорайона Заря города Пензы.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, реализация программы развития газоснабжения и газификации Пензенской области на 2021–2025 годы предусматривает инвестиции в размере свыше 1 млрд. рублей.