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Подготовлена программа газификации Пензенской области на период до 2025 года

17:49 | 29.07.2020 | ЖКХ

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Пенза, 29 июля 2020. PenzaNews. Условия реализации программы развития газоснабжения и газификации Пензенской области на 2021–2025 годы, которая утверждена губернатором Иваном Белозерцевым и направлена на согласование председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру, стали главной темой рабочего совещания, состоявшегося в правительстве региона в среду, 29 июля.

Подготовлена программа газификации Пензенской области на период до 2025 года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Обращаясь к заместителю генерального директора по реализации и транспортировке газа ООО «Газпром межрегионгаз» Юрию Пахомовскому, Иван Белозерцев отметил эффективную работу по газификации вводимых в строй производственных площадок и жилых домов.

Также он обратил внимание на важность реализации намеченных планов, в частности, по газификации Средней Елюзани, производственных площадок в Мокшанском районе, поселка Побочино, села Чемодановка и микрорайона Заря города Пензы.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, реализация программы развития газоснабжения и газификации Пензенской области на 2021–2025 годы предусматривает инвестиции в размере свыше 1 млрд. рублей.

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