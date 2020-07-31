«Т Плюс» до конца августа планирует завершить подготовку теплосетей в Пензе к отопительному сезону ЖКХ

Пенза, 31 июля 2020. PenzaNews. Подготовка теплосетей в Пензе, находящихся в зоне ответственности группы «Т Плюс», к предстоящему отопительному сезону будет завершена до конца августа. Об этом сообщил технический директор АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» Василий Журавлев.

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По его словам, капитальный ремонт полностью выполнен на трех участках из семи, включенных в план работ на 2020 год: в районе улиц Нахимова, Ново-Черкасской и у набережной реки Суры; еще на одном — на улице Российской — он находится в стадии завершения, горячая вода поступит в дома жителей 3–4 августа.

«На улице Луначарского, по сути дела, 75% завершение; и второй участок — это [улица] Каракозова — порядка 50%», — сказал он, комментируя ход ремонта журналистам в пятницу, 31 июля.

Василий Журавлев обратил внимание на то, что участок на пересечении улиц Луначарского и Каракозова — один из самых сложных, поскольку сети, проложенные еще в 1964 году, проходят под проезжей частью.

«Там было большое количество повреждений, это каждый год, а участок очень важный», — отметил техдиректор компании «Т Плюс Теплосеть Пенза».

Он выразил уверенность в том, что после перекладки теплосетей они прослужат 25–30 лет.

«Отставаний от графика никаких нет. Материал есть. Люди есть. Работы начинаем очень рано и заканчиваем поздно», — сказал Василий Журавлев, добавив, что все сроки будут соблюдены.

Говоря о гидравлических испытаниях, он уточнил, что 249 участков из 268 уже опрессованы, 197 готовы к работе.

Технический директор АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» проинформировал, что в 2020 году на перекладку теплосетей выделено примерно 350 млн. рублей, еще 120 млн. рублей направлено на проведение гидравлических, температурных испытаний и устранение повреждений.

«К 1 сентября мы всех наших жителей обеспечим горячей водой», — подчеркнул Василий Журавлев.