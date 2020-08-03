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В Пензенской области готовность жилищного фонда к отопительному сезону достигла 81%

15:04 | 03.08.2020 | ЖКХ

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Пенза, 3 августа 2020. PenzaNews. Готовность жилищного фонда к предстоящему отопительному сезону достигла в Пензенской области 81%. Об этом сообщил начальник управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона Михаил Панюхин в ходе совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 3 августа.

В Пензенской области готовность жилищного фонда к отопительному сезону достигла 81%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он добавил, что учреждения культуры готовы на 72%, общего образования — на 81%, здравоохранения — на 60%, котельные — на 70%, центральные тепловые пункты (ЦТП) — на 49%, тепловые сети — на 62%, водопроводные — на 76%, канализационные — на 65%, электрические — на 80%, газовые — на 83%.

«Что касается резервного топлива, на сегодняшний день заготовлено угля 16% [от запланированного объема], но договора все заключены. В срок до 1 сентября 100-процентный показатель будет по поставке угля. Мазута заготовлено 105%. Началась заготовка песко-соляной смеси и реагентов», — сказал Михаил Панюхин.

По его словам, в Пензенской области проведен мониторинг источников теплоснабжения, согласно результатам которого 129 котельных признаны нерентабельными.

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