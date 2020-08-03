Панюхин заявил о необходимости перевода музея Ключевского в Пензе на автономное отопление ЖКХ

Пенза, 3 августа 2020. PenzaNews. Здание музея В.О. Ключевского в Пензе необходимо перевести на автономное отопление. Такое мнение выразил начальник управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин.

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«Уже не первый год стоит проблема по музею Ключевского, расположенному за городской администрацией Пензы», — отметил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 3 августа.

Михаил Панюхин пояснил, что свыше 300 метров теплотрассы в двухтрубном исполнении обеспечивает отопление только этого небольшого здания.

«Уже настало время: необходимо разработать проектно-сметную документацию и перевести этот дом на индивидуальный отопительный прибор для того, чтобы ликвидировать неэффективную теплотрассу. Она находится в тяжелом аварийном состоянии», — сказал начальник областного управления ЖКХ.