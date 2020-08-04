Объявлен аукцион на строительство второй станции обезжелезивания в Кузнецке ЖКХ

Кузнецк, 4 августа 2020. PenzaNews. Администрация Кузнецка Пензенской области объявила электронный аукцион с целью определения подрядчика на строительство станции осветления и обезжелезивания воды производительностью до 10 тыс. кубометров в сутки для водозаборного узла города.

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Его начальная (максимальная) цена составила 65 млн. 846 тыс. 750 рублей.

Согласно данным, размещенным на официальном портале госзакупок, финансирование предусмотрено из бюджетов трех уровней — федерального, областного и городского.

В качестве места выполнения работ указан адрес: Кузнецк, улица Правды, 88Б; водозаборный узел №8. Срок выполнения контракта — по 31 мая 2021 года.

Электронный аукцион по определению подрядчика состоится 12 августа.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии Кузнецка, от второй станции обезжелезивания на 8-м водозаборе будут запитаны 214 многоквартирных домов, 3,5 тыс. индивидуальных, а также 21 объект соцкультбыта.

«Более половины горожан больше года уже пользуются чистой водой благодаря вводу в эксплуатацию первой станции обезжелезивания на Южном водозаборе. В результате реализации второго этапа проекта проблема качества воды в Кузнецке будет снята полностью», — подчеркнули в городской администрации.