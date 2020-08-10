Реконструкция очистных сооружений канализации Пензы оценивается в 4,5 млрд. рублей — «Горводоканал» ЖКХ

Пенза, 10 августа 2020. PenzaNews. Стоимость реконструкции очистных сооружений канализации (ОСК) Пензы, построенных в период с 1972 по 1986 годы, составит, согласно предпроектной оценке, примерно 4,5 млрд. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООО «Горводоканал», поступившем в ИА «PenzaNews» в понедельник, 10 августа.

Фото: пресс-служба ООО «Горводоканал»

В нем отмечается, что необходимость модернизации обусловлена несколькими факторами, включая увеличение числа предприятий, чья деятельность связана с повышенным сливом опасных и вредных веществ в ОСК, которые не рассчитаны на такие объемы и состав стоков.

«За последние 20–30 лет существенно изменилась отраслевая структура экономики города. Если в поздний период советского хозяйства преобладала работа крупных производственных объединений, оборудованных очистными сооружениями, то к настоящему времени произошел структурный сдвиг в сторону развития среднего и малого предпринимательства. Промышленные объекты меняли собственников, профили производства, в связи с чем вопросы очистки стоков уходили на второй или третий план. [...] Ежедневно сбрасывая в систему канализации отходы с содержанием большого количества жиров и опасных веществ, предприятия наносят вред экологической обстановке и создают дополнительную нагрузку на ОСК», — поясняется в тексте.

В сообщении добавляется, что из-за разнообразия бытовой химии и средств гигиены выросла нагрузка и со стороны жилого фонда.

«Ежедневно на насосных станциях канализации и на решетках очистных сооружений задерживается огромное количество мусора, значительная часть которого представлена салфетками из полимерных волокон, ватными дисками, палочками и другими средствами личной гигиены, что категорически запрещено к сбросу в канализацию», — уточняется в пресс-релизе.

В тексте указано, что «Горводоканалом» разработан план мероприятий по реконструкции очистных сооружений канализации, который включает в себя, в частности, подготовку проектно-сметной документации стоимостью около 150 млн. рублей, а также модернизацию сооружений механической и биологической очистки сточных вод.

«Реализация проекта будет осуществлена за счет средств, полученных от платы за негативное воздействие на работу централизованных систем водоотведения и превышение нормативов водоотведения по составу сточных вод. Однако данные источники финансирования не позволят обеспечить реализацию реконструкции ОСК в полном объеме в обозримом будущем», — подчеркивается в сообщении.

В нем обращается внимание на то, что подобные мероприятия инвестиционного характера также могут финансироваться за счет тарифных источников и в рамках федеральных целевых программ, в том числе предусмотренных национальным проектом «Экология».

«В качестве дополнительных мер [...] целесообразным является строительство локальных очистных сооружений», — говорится в пресс-релизе.

По информации ООО «Горводоканал», отведение использованной воды от всех водопользователей и потребителей Пензы осуществляется 33 насосными станциями канализации по канализационным сетям общей протяженностью более 535 км. В целях повышения надежности работы очистных сооружений предприятием реализован ряд мероприятий. Так, в 2018 году произведена замена аэрационной системы в одном из аэротенков, а в 2019-м — замена илоскреба первичного отстойника первой очереди ОСК.