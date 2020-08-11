Мэр Пензы призвал избавиться от мешков с мусором вдоль обочин ЖКХ

Пенза, 11 августа 2020. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин призвал отказаться от практики сбора твердых коммунальных отходов (ТКО), при которой жители частного сектора выставляют мешки с мусором вдоль обочин.

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«Нужно устанавливать контейнеры. Возьмите за пример улицы Пушкина, Ключевского. В первую очередь это касается красных линий по улицам Карпинского, Аустрина, Терновского. Проведите необходимую работу с местными жителями», — сказал он, обращаясь к представителям коммунальных служб в ходе совещания, состоявшегося в городской администрации во вторник, 11 августа.

Также Андрей Лузгин обратил внимание на проблему вывоза мусора с территорий контейнерных площадок, находящихся на муниципальных земельных участках.

«Остаются проблемные адреса. От жителей продолжают поступать замечания. Совместно с регоператором скорректируйте графики вывоза мусора», — цитирует мэра пресс-служба администрации Пензы.