Специалисты «Т Плюс» призвали пензенцев соблюдать меры безопасности вблизи энергообъектов ЖКХ

Пенза, 24 августа 2020. PenzaNews. Специалисты филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», который объединяет генерирующие и теплосетевые активы в Пензе и Саранске, призвали жителей соблюдать меры безопасности вблизи энергообъектов и напомнить детям в преддверии начала учебного года о необходимости быть предельно осторожными около магистральных трубопроводов, теплокамер и ЦТП.

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«Следует избегать проезда и стоянки на тепловых камерах, люках и колодцах, расположенных вне проезжей части улицы. Важно не допускать игр детей вблизи технологических объектов. При обнаружении незакрытых или поврежденных люков камер, колодцев, сильного парения из них, выхода воды на поверхность, проседания грунта либо обрушения дорожного покрытия не нужно приближаться к поврежденным объектам», — сказали в пресс-службе организации.

В компании подчеркнули, что в этом случае следует незамедлительно обратиться в АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» по телефону: (8412) 20-98-80 или в единую дежурно-диспетчерскую службу города по номеру 05.

«На сегодняшний день оборудование теплосетевого хозяйства АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» работает в штатном режиме. Подходят к завершению гидравлические испытания и перекладка сетей горячего водоснабжения, а также восстановительные работы», — добавили в пресс-службе.