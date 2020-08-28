Подписана программа развития газоснабжения и газификации Пензенской области на 2021–2025 годы ЖКХ

Пенза, 28 августа 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в режиме видеоконференции подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы в пятницу, 28 августа.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В соответствии с ней, запланированы инвестиции «Газпрома» в объеме 1,03 млрд. рублей.

Как сообщает пресс-служба компании, средства будут направлены на строительство четырех и реконструкцию одного межпоселкового газопровода общей протяженностью 61 км. Также планируется выполнить реконструкцию двух газораспределительных станций.

Будут созданы условия для газификации 1 тыс. домовладений в Городищенском районе, 42 котельных и предприятий, в частности, площадок птицеводческого комплекса в Мокшанском районе.

В свою очередь правительство Пензенской области обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов и подготовку потребителей к приему газа.

Согласно официальной информации, по состоянию на 1 января 2020 года уровень газификации Пензенской области достиг 89,3%. В городах и поселках городского типа он составляет 90,7%, в сельской местности — 86,6%.

Между «Газпромом» и правительством Пензенской области подписаны соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, а также договор о газификации.

В рамках программы «Газпром – детям» в регионе построены два физкультурно-оздоровительных комплекса, стадион, футбольное поле с искусственным покрытием и универсальные спортивные площадки.

На территории субъекта федерации действует одна автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС) «Газпрома», которая находится в Пензе.