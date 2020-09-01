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«Т Плюс Теплосеть Пенза» войдет в состав филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс»

15:27 | 01.09.2020 | ЖКХ

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Пенза, 1 сентября 2020. PenzaNews. АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» войдет в состав филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» согласно решению совета директоров энергохолдинга, все его сотрудники продолжат работу в объединенной структуре. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, проступившем в ИА «PenzaNews» во вторник, 1 сентября.

«Т Плюс Теплосеть Пенза» войдет в состав филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Т Плюс Теплосеть Пенза» обслуживает магистральные тепловые сети Пензы и является дочерним обществом ПАО «Т Плюс». Консолидация необходима для успешной реализации масштабной инвестиционной программы, намеченной «Т Плюс» с переходом города на новую модель рынка тепла — так называемую «альткотельную», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что компания намерена направить на развитие теплоснабжения Пензы свыше 1,7 млрд. рублей, причем более половины средств будет вложено в модернизацию наиболее изношенной муниципальной инфраструктуры.

«Это позволит снизить аварийность в теплосетях и повысить качество теплоснабжения для большей части горожан. Объединение несет ряд преимуществ для региона и города — рост инвестиций, внедрение единых стандартов качества, повышение управляемости теплоснабжения за счет интеграции тепловых сетей и источников», — отмечается в пресс-релизе.

В сообщении уточняется также, что процесс объединения планируется завершить к 1 марта 2021 года.

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