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Начальник УЖКХ Пензы доложил о ходе подготовки к отопительному сезону

18:24 | 10.09.2020 | ЖКХ

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Пенза, 10 сентября 2020. PenzaNews. Начальник управления ЖКХ Пензы Александр Юлин доложил о ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону на заседании постоянной комиссии гордумы по безопасности и городскому хозяйству, состоявшемся в четверг, 10 сентября.

Начальник УЖКХ Пензы доложил о ходе подготовки к отопительному сезону. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Основные источники теплоснабжения — котельные — готовы на 87%, центральные тепловые пункты — на 90%, многоквартирные дома — свыше 93%, объекты соцкультбыта — на 96%», — сказал он.

По словам Александра Юлина, до 20 сентября должна быть завершена работа по оформлению паспортов готовности многоквартирных домов.

По информации пресс-службы мэрии, в рамках исполнения предписаний, выданных по итогам проверки управления Ростехнадзора по Пензенской области, восстановлена работоспособность котельной на улице Бийской, проведены ревизия и ремонт дымоходной трубы источника теплоснабжения МУП «Зеленое хозяйство города Пензы».

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