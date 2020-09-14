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Администрация Явлейского сельсовета оштрафована за повышенное содержание железа в воде

12:47 | 14.09.2020 | ЖКХ

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Кузнецк, 14 сентября 2020. PenzaNews. Администрация Явлейского сельсовета Кузнецкого района Пензенской области оштрафована за повышенное содержание железа в питьевой воде.

Администрация Явлейского сельсовета оштрафована за повышенное содержание железа в воде. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Кузнецкого районного суда, по обращению местного жителя была проведена проверка требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

«Установлено, что отобранные из артскважины и в нескольких жилых домах в селе Казаковка пробы воды по фактическому содержанию железа не соответствуют гигиеническому нормативу 0,3 мг/л», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что суд в соответствии со ст. 6.5 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде» назначил администрации сельсовета штраф в размере 20 тыс. рублей.

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