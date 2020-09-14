Белозерцев и Вагнер обсудили подготовку Пензы к отопительному сезону ЖКХ

Пенза, 14 сентября 2020. PenzaNews. Подготовка теплосетевого комплекса Пензы к предстоящему отопительному сезону стала одной из главных тем рабочей встречи губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и генерального директора ПАО «Т Плюс» Андрея Вагнера, состоявшейся в региональном правительстве в понедельник, 14 сентября.

Фото: Pnzreg.ru

«В течение последних трех лет «Т Плюс» полностью модернизировала свыше 10 км тепломагистралей Пензы, вложив в реконструкцию порядка 1 млрд. рублей. Результатом стало значительное снижение повреждаемости на теплосетях», — отметил Андрей Вагнер.

Он подчеркнул, что объекты теплоснабжения Пензы к старту отопительного сезона готовы.

В свою очередь Иван Белозерцев обратил внимание на то, что организация соблюдает согласованные графики.

«Компания многое делает для улучшения качества теплоснабжения жителей областного центра», — сказал он.

По информации пресс-службы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», в 2020 году в подготовку Пензы к отопительному сезону было вложено свыше 500 млн. рублей: более половины денежных средств направлено на ремонт и реконструкцию теплосетей, 200 млн. рублей — на приведение в надлежащее состояние генерирующего оборудования ТЭЦ и котельной «Арбеково».

Летом по программе реконструкции на семи участках более 3 км ветхих коммуникаций было заменено на новые трубы в пенополиуретановой изоляции, срок эксплуатации которых составляет не менее 25 лет. На четырех участках работы по благоустройству завершены, на оставшихся трех они будут проведены к 30 сентября.