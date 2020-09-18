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Компания «Т Плюс» готова к подаче тепла в Пензе — Сергей Мишанин

09:54 | 18.09.2020 | ЖКХ

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Пенза, 18 сентября 2020. PenzaNews. Генерирующие и теплосетевые объекты группы «Т Плюс», расположенные на территории Пензы, готовы к старту отопительного сезона. Об этом сообщил и.о. директора, главный инженер филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Сергей Мишанин.

Компания «Т Плюс» готова к подаче тепла в Пензе — Сергей Мишанин

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Выполнен ремонт основного генерирующего оборудования на общую сумму 195 млн. рублей. В соответствии с методикой оценки объектов генерации к работе в отопительный сезон, разработанной министерством энергетики, индекс готовности [...] пензенской ТЭЦ-1 составляет 1, что соответствует параметру «готов», — сказал он журналистам.

Среди наиболее масштабных работ Сергей Мишанин выделил капремонт турбины Т-100, входящей в базовый состав оборудования, а также процедуру продления паркового ресурса другой турбины, которая сопровождалась ее полным разбором.

«Пензенские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 на сегодняшний день обеспечены резервным топливом — мазутом. Этот резерв выше нормативного значения. Выполнены все экспертизы промышленной безопасности соответствующих объектов. Получены положительные результаты экспертиз. Штат укомплектован полностью. Персонал прошел соответствующую аттестацию, проверку знаний, противоаварийные тренировки и медицинские осмотры», — отметил руководитель филиала.

По его словам, на реконструкцию и ремонт 6,5 км устаревших коммуникаций в Пензе компания «Т Плюс» направила 350 млн. рублей.

«Работы в настоящий момент выполнены. Собственно, сейчас остались только работы по благоустройству этих мест раскопок», — пояснил Сергей Мишанин.

Он уточнил, что в рамках реализации инвестпрограммы переложено примерно 3,5 км теплосетей, которые в зимний период испытывают высокую нагрузку.

Комментируя итоги подготовки к новому отопительному сезону, которая стартовала сразу после окончания предыдущего, Сергей Мишанин сообщил, что объем работ по теплосетям примерно соответствует уровню прошлого года, а по источникам генерации — немного превышает его.

«В рамках подготовки к отопительному сезону 2020–2021 годов проблемных моментов нет. [...] Мы готовы уже сегодня пустить тепло», — подчеркнул и.о. директора, главный инженер филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс».

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