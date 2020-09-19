Депутаты гордумы Пензы ознакомились с работой очистных сооружений водопровода ЖКХ

Пенза, 19 сентября 2020. PenzaNews. Депутаты Пензенской городской думы седьмого созыва, неоднократно поднимавшие тему качества питьевой воды в ходе заседаний постоянных комиссий и сессий, лично ознакомились с работой очистных сооружений водопровода, эксплуатируемых ООО «Горводоканал» (входит в группу компаний «Российские коммунальные системы»).

Фото: пресс-служба ООО «Горводоканал»

Народные избранники посетили площадку «Кирпичная» в минувшую пятницу, 18 сентября.

Главный управляющий директор «Горводоканала» Юрий Ильин показал основные объекты, рассказал о подготовке природной воды к подаче в сеть и механизме ее очистки.

По его словам, контроль качества воды осуществляется на всех этапах, при этом наряду с плановым порядком он проводится и по жалобам населения.

В ходе выездного мероприятия Юрий Ильин особо акцентировал внимание депутатов на системе повторного использования промывных вод, внедрение которой позволит минимизировать сброс неочищенных сточных вод в реку Пензу.

Во время визита на площадку депутаты получили возможность задать интересующие вопросы.

Комментируя итоги увиденного, заместитель главы города Юрий Зиновьев отметил, что на предприятии принимаются все меры для очистки воды.

«Контроль за этим здесь жесткий. Однако, стоит отметить, что, когда вода доходит до потребителя, то качество ее теряется. Все потому, что водопроводные сети в городе сильно изношены», — сказал он.

В качестве возможного решения проблемы замглавы Пензы предложил установку очищающих фильтров в каждом многоквартирном доме.

«Безусловно, для реализации такой программы необходимо просчитать все затраты. Потребуются региональные, а, может быть, и федеральные средства», — цитирует Юрия Зиновьева пресс-служба гордумы.