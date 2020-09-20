Пензенские прокуроры с начала года выявили около 540 нарушений в сфере водоснабжения ЖКХ

Пенза, 20 сентября 2020. PenzaNews. 536 нарушений законодательства о водоснабжении и водоотведении выявлено в ходе прокурорских проверок в Пензенской области с начала 2020 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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«С целью их устранения принесено девять протестов, в суды направлены 48 исков и заявлений, внесено 448 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 151 лицо, к административной — 47, предостережено — шестеро», — уточнили в прокуратуре.

В пресс-службе пояснили, что в ряде районов, в том числе в Бековском, Башмаковском, Малосердобинском, Мокшанском, Никольском и Тамалинском, были установлены факты бездействия органов местного самоуправления по определению гарантирующего поставщика для объектов водоснабжения.

«Имели место неполнота и несвоевременность принятия органами местного самоуправления мер по организации водоснабжения населения в случае невозможности исполнения ресурсоснабжающими организациями своих обязательств», — добавили в ведомстве.

В прокуратуре также обратили внимание на то, что не все организации водопроводного хозяйства осуществляли надлежащий контроль качества питьевой воды.