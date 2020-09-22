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Прокуратура потребовала обеспечить водой жителей домов в одном из переулков Кузнецка

18:01 | 22.09.2020 | ЖКХ

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Кузнецк, 22 сентября 2020. PenzaNews. Прокуратура потребовала от главы администрации Кузнецка Пензенской области Сергея Златогорского принять меры по организации холодного водоснабжения жителей домов, расположенных во 2-м Кузнечном переулке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Прокуратура потребовала обеспечить водой жителей домов в одном из переулков Кузнецка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В нарушение требований федерального законодательства жители ряда индивидуальных жилых домов на 2-ом Кузнечном переулке города Кузнецка длительное время не снабжаются питьевой водой. Водоразборная колонка находится на большом расстоянии и периодически неисправна. Администрация города не предпринимает действенных мер к организации централизованного либо нецентрализованного холодного водоснабжения жителей», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

«Устранение нарушений поставлено на контроль прокуратуры города», — добавляется в пресс-релизе.

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