EN
17:22:22 Среда, 23 сентября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенский «Горводоканал» построит станцию углевания воды

16:00 | 23.09.2020 | ЖКХ

Печать

Пенза, 23 сентября 2020. PenzaNews. Пензенский «Горводоканал» (входит в группу компаний «Российские коммунальные системы») построит станцию углевания воды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации, поступившем в ИА «PenzaNews».

Пензенский «Горводоканал» построит станцию углевания воды

Фото: пресс-служба ООО «Горводоканал»

«В настоящее время вода, подаваемая в системы городского водопровода, соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01. [...] Тем не менее «Горводоканал» предусмотрел меры по дополнительной очистке воды в случаях возникновения внештатных ситуаций, спровоцированных природными и техногенными загрязнениями источника водоснабжения города — Сурского водохранилища. Также эта технология будет применяться для улучшения органолептических показателей в летний период и в период паводка», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что совместно с НИИ «Водгео» проведено исследование на предмет возможности повышения надежности барьерной функции очистных сооружений водопровода.

«На основании научных работ был подобран сорбент — порошкообразный активированный уголь. Угольный раствор сорбирует химические соединения, содержащиеся в исходной воде, после этого вода проходит обычный цикл водоподготовки», — поясняется в пресс-релизе.

В сообщении подчеркивается, что технология угольной очистки исходной воды от химических соединений хорошо зарекомендовала себя в крупных городах России и Европы.

«Предприятием разработана проектно-сметная документация на строительство станции приготовления и дозирования угольной пульпы в поднимаемую из водохранилища воду для предварительного очищения. Проект получил положительное заключение государственной экспертизы и включен в состав инвестиционной программы «Горводоканала» по повышению экономической и экологической эффективности на период 2020–2021 годов», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что на данный момент заключен договор на приобретение основного оборудования для станции углевания стоимостью 72 млн. рублей, его поставка ожидается в IV квартале 2020 года.

«Строительно-монтажные работы начнутся в марте. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2021 года», — говорится в пресс-релизе «Горводоканала».

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области в ходе проверок готовности школ к учебному году выявлены нарушения В Пензе увековечили память Ивана Уланова
Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и 13 районах Пензенский волонтерский центр в сфере культуры вошел в число 20 лучших в стране
Угрожавший приставу ножом кузнечанин проведет в колонии более 4 лет Матвиенко вручила Львовой-Беловой удостоверение и нагрудный знак сенатора
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама