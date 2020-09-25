Пенза будет готова к отопительному сезону в ближайшие три дня — Александр Юлин ЖКХ

Пенза, 25 сентября 2020. PenzaNews. Пенза будет готова к отопительному сезону в ближайшие три дня. Об этом сообщил начальник городского управления ЖКХ Александр Юлин в ходе 15-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в пятницу, 25 сентября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Город будет готов к началу отопительного периода в течение ближайших трех дней», — сказал он.

По словам Александра Юлина, решение о пуске тепла будет принято в том случае, если в течение трех суток температура наружного воздуха будет держаться на уровне ниже +8°C.

Начальник УЖК Пензы уточнил, что источники теплоснабжения готовы на 100%, многоквартирные дома — на 98,3%, объекты социальной сферы — на 99%, ремонт теплосетей завершен, осталось выполнить благоустройство мест проведения земляных работ.