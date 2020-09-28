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«Горводоканал» планирует завершить капремонт водопровода на улице Энгельса в начале октября

17:27 | 28.09.2020 | ЖКХ

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Пенза, 28 сентября 2020. PenzaNews. «Горводоканал» (входит в группу компаний «Российские коммунальные системы») планирует завершить капитальный ремонт водопровода на улице Энгельса в Пензе в начале октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации, поступившем в ИА «PenzaNews» в понедельник, 28 сентября.

«Горводоканал» планирует завершить капремонт водопровода на улице Энгельса в начале октября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В данном микрорайоне водопровод был в крайне аварийном состоянии, что вызывало большое количество утечек и отключений холодного водоснабжения. В связи с этим руководством предприятия было принято решение о замене трубопровода», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что аварийная бригада приступила к работам по перекладке труб протяженностью 200 погонных метров 23 сентября.

«Важно, чтобы жители микрорайона вошли в новый осенне-зимний сезон с новым трубопроводом, который обеспечит надежное и бесперебойное водоснабжение», — подчеркивается в пресс-релизе.

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