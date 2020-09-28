Пензенская область подала заявку на субсидию на закупку контейнеров для раздельного сбора ТКО ЖКХ

Пенза, 28 сентября 2020. PenzaNews. Пензенская область подала в министерство природных ресурсов и экологии России заявку на получение субсидии из федерального бюджета на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщил врио начальника управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона Михаил Панюхин.

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«Мы заявку такую сформировали и отправили ее в Минприроды», — сказал он в ходе совещания, которое губернатор Иван Белозерцев провел в режиме видеоконференции в понедельник, 28 сентября.

Михаил Панюхин добавил, что пока заявка находится в стадии рассмотрения.

В свою очередь Иван Белозерцев поручил врио председателя правительства Пензенской области Николаю Симонову взять данный вопрос на контроль и активизировать взаимодействие с Минприроды.

Также он отметил целесообразность раздельного сбора мусора.

«Давно к этому надо уже прийти», — сказал губернатор.

23 сентября 2020 года председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в госпрограмму «Охрана окружающей среды». Документом утверждены правила предоставления и распределения в 2020 году субсидий из федерального бюджета регионам на софинансирование расходных обязательств по закупке контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов.

Господдержку смогут получить те регионы, которые уже включили в соглашения с операторами по вывозу мусора условия о раздельном сборе отходов. Кроме того, в субъекте РФ должен быть принят нормативный правовой акт, предусматривающий такой способ сбора мусора.

Субсидия будет предоставляться на основании соглашения между правительством региона и Минприроды.

На эти цели в федеральном бюджете зарезервирован 1 млрд. рублей. Этих средств хватит на закупку около 70 тыс. контейнеров.