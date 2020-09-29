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Пензу 1 октября ждет массовое отключение воды

14:36 | 29.09.2020 | ЖКХ

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Пенза, 29 сентября 2020. PenzaNews. Холодное водоснабжение будет приостановлено в ряде районов Пензы с 8.00 до 24.00 четверга, 1 октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООО «Горводоканал» (входит в группу компаний «Российские коммунальные системы»), поступившем в ИА «PenzaNews».

Пензу 1 октября ждет массовое отключение воды. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что холодной воды не будет на улицах Попова, Мира, Ленинградской, Пацаева, Захарова, Ставского — до улицы Пушкина, Революционной, Ключевского, Станиславского, Гражданской, Ново-Гражданской, Ключевой.

Помимо этого водоснабжение будет отключено на улицах Лермонтова, Карла Маркса, Советской, Белинского; на улицах Красной, Володарского, Московской и Кирова — до улицы Кураева; а также на улице Кураева.

Кроме того, отключение затронет улицы Ново-Тамбовскую, Тамбовскую, Куйбышева, Богданова, Свердлова, Чкалова, Маршала Крылова, Замойского, Калинина — от улицы Свердлова до улицы Лермонтова, Гоголя — от улицы Свердлова до улицы Замойского.

Также в зону действия ограничений попадут улица Мотоциклетная и проезды, улица Тимирязева и проезды, частный сектор на улице Карпинского, 6-й и 7-й проезды Громова, улицы Шевченко, Совхоз-техникум, Зеленодольская, Кутузова, улица Лескова и проезды, улица Подгорная и проезды, улица Водопьянова и проезды, Первомайский и Березовский переулки, поселок Газовый и территория Пензенского артиллерийского инженерного института.

Отключение связано с необходимостью проведения работ на насосных станциях водопровода «Старая Подгорная» и «3-й подъем». Требуется выполнить замену аварийного участка водовода диаметром 600 мм и запорной арматуры на разводящих сетях.

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