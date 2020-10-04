В Пензенской области детскую площадку в рамках нацпроекта обустроили в охранной зоне ЛЭП ЖКХ

Пенза, 4 октября 2020. PenzaNews. Детская игровая площадка, построенная в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в селе Неверкино Пензенской области, обустроена в 10-метровой охранной зоне высоковольтной линии электропередачи. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой прокуратуры региона.

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«По результатам проверки прокурором района главе администрации Неверкинского сельсовета Неверкинского района было внесено представление. В установленный законом срок нарушения устранены не были, в связи с чем в целях защиты жизни и здоровья несовершеннолетних прокурор района обратился в суд с иском к администрации Неверкинского сельсовета о понуждении к реконструкции детской игровой площадки с учетом охранной зоны ЛЭП. Исковые требования судом удовлетворены», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что в адрес главы администрации Неверкинского сельсовета вынесено частное определение в связи с допущенными нарушениями.

«В настоящее время решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры района», — отмечается в сообщении.