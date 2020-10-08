Петр Пашнин возглавил филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс» ЖКХ

Пенза, 8 октября 2020. PenzaNews. Петр Пашнин назначен директором филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», объединяющего генерирующие и теплосетевые активы в Саранске и Пензе.

Фото: пресс-служба филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс»

Ранее обязанности руководителя исполнял главный инженер Сергей Мишанин.

По сообщению пресс-службы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», Петр Пашнин ставит перед собой задачу оптимизировать работу структурного подразделения по достижению стратегических целей развития компании и переходу Саранска и Пензы на ценовую зону теплоснабжения.

Пашнин Петр Анатольевич родился 20 апреля 1977 года.

В 1999 году окончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «Промышленная теплоэнергетика».

С того же года работает в энергетической отрасли. Свой трудовой путь начинал машинистом паровых турбин в ОАО «Челябинский металлургический комбинат», в 2006 году стал главным инженером теплоэлектроцентрали.

В 2008–2011 годах — начальник смены ТЭЦ, заместитель начальника котельного цеха теплоэлектроцентрали в челябинском филиале ООО «Мечел-Энерго».

В 2012–2013 годах являлся исполнительным директором «Топлофикация Русе» ЕАД (Русе, Болгария).

В июле 2013 года назначен на пост главного инженера ООО «Мечел-Энерго», в ноябре возглавил компанию в должности генерального директора.

В сферу его ответственности входило бесперебойное и безопасное энергоснабжение всех производственных компаний группы «Мечел».