Водоснабжение потребителей приостановят из-за работ на насосной станции «Бессоновская» ЖКХ

Пенза, 12 октября 2020. PenzaNews. Водоснабжение потребителей будет приостановлено на некоторых улицах Пензы в четверг, 15 октября, в связи с проведением работ по замене запорной арматуры на насосной станции «Бессоновская» и на разводящих сетях водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Горводоканал» (входит в группу компаний «Российские коммунальные системы»).

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Ожидается, что холодная вода будет отключена с 8.00 до 22.00 на улицах Аустрина, Байкова, Депутатской, Лунинской, Островной, Сормовской, Совхозной и Компрессорной.

Также ограничение затронет улицы Каштановую, Можайскую, Нестерова, Северополянскую, Сумскую и соответствующие проезды.

Помимо этого, холодной воды не будет на проезде Сурикова, в совхозе Победы и СНТ «Южный».