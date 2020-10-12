EN
16:37:11 Понедельник, 12 октября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Водоснабжение потребителей приостановят из-за работ на насосной станции «Бессоновская»

11:28 | 12.10.2020 | ЖКХ

Печать

Пенза, 12 октября 2020. PenzaNews. Водоснабжение потребителей будет приостановлено на некоторых улицах Пензы в четверг, 15 октября, в связи с проведением работ по замене запорной арматуры на насосной станции «Бессоновская» и на разводящих сетях водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Горводоканал» (входит в группу компаний «Российские коммунальные системы»).

Водоснабжение потребителей приостановят из-за работ на насосной станции «Бессоновская». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ожидается, что холодная вода будет отключена с 8.00 до 22.00 на улицах Аустрина, Байкова, Депутатской, Лунинской, Островной, Сормовской, Совхозной и Компрессорной.

Также ограничение затронет улицы Каштановую, Можайскую, Нестерова, Северополянскую, Сумскую и соответствующие проезды.

Помимо этого, холодной воды не будет на проезде Сурикова, в совхозе Победы и СНТ «Южный».

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе отменены мероприятия в рамках проекта «Жить активно – здорово!» В Пензенской области от гриппа привили почти 64 тыс. детей
В Пензе 160 человек эвакуированы из школы из-за короткого замыкания Житель Пензы стал жертвой мошенничества при заказе интимных услуг
В сборах команды России в Белеке примут участие 11 регбистов из Пензы Почти 70% новых случаев заражения коронавирусом в регионе приходится на долю Пензы
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама