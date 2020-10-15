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В Пензе 60% мусорных площадок вблизи домов закреплено за муниципалитетом

18:28 | 15.10.2020 | ЖКХ

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Пенза, 15 октября 2020. PenzaNews. 60% площадок для накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) вблизи жилых домов на территории Пензы закреплено за муниципалитетом.

В Пензе 60% мусорных площадок вблизи домов закреплено за муниципалитетом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил начальник городского управления ЖКХ Александр Юлин, всего в Пензе обустроено 754 контейнерные площадки, из них 455 находятся на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена: 62 — в Ленинском, 141 — в Железнодорожном, 127 — в Первомайском, 125 — в Октябрьском.

По его словам, с начала 2020 года четыре площадки накопления ТКО были перенесены с участков, находящихся в ведении муниципалитета, на территории, за которые отвечают управляющие компании.

«Эта работа будет непрерывно проводиться. Есть уже положительные результаты в этом направлении», — отметил Александр Юлин в ходе заседания постоянной комиссии пензенской гордумы по безопасности и городскому хозяйству, состоявшегося в четверг, 15 октября.

Он выразил мнение, что при размещении мусорной площадки в зоне ответственности обслуживающей организации и уборка производится качественнее, и мусора становится меньше.

«Есть, конечно, и обратные примеры», — констатировал начальник УЖКХ Пензы.

Александр Юлин также обратил внимание на то, что регоператор по обращению с ТКО — ООО «Управление благоустройства и очистки» — установило на контейнерных площадках Пензы 410 емкостей для сбора ПЭТ-отходов и 58 для сбора бумаги.

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