Депутат призвал решить в Пензе проблему со сбором батареек и ртутных ламп ЖКХ

Пенза, 16 октября 2020. PenzaNews. Депутат пензенской гордумы, член фракции ЛДПР Жиганша Туктаров призвал решить проблему со сбором отработанных батареек и ртутьсодержащих ламп.

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В ходе заседания постоянной комиссии по безопасности и городскому хозяйству, состоявшегося в минувший четверг, 15 октября, он поинтересовался у начальника управления ЖКХ Пензы Александра Юлина, каким образом в настоящее время организован сбор таких отходов, однако тот затруднился ответить.

«Здесь я четко не могу сформулировать ответ по батарейкам», — отметил чиновник.

Вместе с тем он напомнил, что прием отходов I–II классов опасности осуществляет группа компаний «Пензавторсырье».

После рассмотрения основных вопросов, вынесенных на заседание комиссии, Жиганша Туктаров вновь вернулся к теме обращения с отходами.

«Очень печально, что у нас до сих пор не производится селективный сбор батареек, ламп. Мы в 2013 году с коллегами выезжали в соседний город Заречный, там все очень хорошо организовано. Я понимаю, что, наверное, сложно, наверное, затратно, но это экология, это жизнь наша, наших детей. Что мы после себя оставим? Предлагаю к следующей сессии разработать концепцию. [...] Сбор производить надо. [...] На этом не заработаешь, но во главе угла должна быть не только возможность заработать, а во главе угла должен быть вопрос экологии», — подчеркнул народный избранник.

Он добавил, что если концепцию организации сбора в Пензе отработанных батареек и ртутьсодержащих ламп не удастся разработать к сессии, то необходимо сообща обсудить этот вопрос на следующем заседании постоянной комиссии.

«Я на этом настаиваю», — сказал Жиганша Туктаров.