В Пензе компания «Т Плюс» подключила новые объекты к централизованному теплоснабжению ЖКХ

Пенза, 22 октября 2020. PenzaNews. Компания «Т Плюс» осуществила присоединение ряда новых объектов в Пензе к системе централизованного теплоснабжения.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», выполнено технологическое подключение пяти жилых домов в Арбеково, производственного предприятия по изготовлению полипропиленовой упаковки и мешков на улице Беляева, а также реконструированного здания Первомайского районного суда на улице Суворова.

Кроме того, была построена теплотрасса к школе в эко-квартале «Запрудный». Величина присоединенной тепловой нагрузки по данному объекту составила 7,65 Гкал/ч.

Общий объем жилого фонда, подключенного с начала 2020 года к источникам компании, достиг 45,5 тыс. кв. метров.

В 2019 году группа «Т Плюс» запустила портал , посвященный подключению к системам теплоснабжения.

На сайте предусмотрена возможность подачи заявки в электронной форме, расчета ориентировочной платы, а также отслеживания статуса обращения.