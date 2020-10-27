Водоснабжение в Дальнем Арбеково будет ограничено 28 октября ЖКХ

Пенза, 27 октября 2020. PenzaNews. Водоснабжение в микрорайоне Дальнее Арбеково города Пензы будет ограничено в среду, 28 октября. Это следует из сообщения пресс-службы ООО «Горводоканал» (входит в группу компаний «Российские коммунальные системы»), поступившего в ИА «PenzaNews».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В связи с проведением работ по переврезке магистральных водоводов строящихся домов потребители останутся без воды с 9.00 до полуночи.

Временное отключение затронет дома, расположенные на улицах Ладожской, Лядова, 65-летия Победы, Генерала Глазунова и проспекте Строителей, а также несколько детских садов, школ, ряд объектов здравоохранения, культуры и спорта.

На период отключения планируется организовать подвоз технической воды.

Полный перечень адресов, где 28 октября не будет воды, опубликован на сайте «Горводоканала».