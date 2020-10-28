«ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги конкурса среди управляющих компаний и ТСЖ Пензы ЖКХ

Пенза, 28 октября 2020. PenzaNews. Пензенский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс») подвел итоги конкурса среди управляющих компаний и ТСЖ.

Фото: пресс-служба филиала Мордовский ПАО «Т Плюс»

Победу одержали ООО «Пензастрой-сервис», товарищество собственников жилья «Мир» и ТСН «Полет». Они поощрены сертификатами в магазин бытовой техники и электроники.

При определении лучших организаций, занимающихся обслуживанием жилого фонда, учитывалось несколько факторов.

В их числе — отсутствие долгов перед энергокомпанией и наличие действующих договоров с поставщиком услуг.

Кроме того, по условиям конкурса, объявленного в Пензе в июне, в каждом многоквартирном доме, находящемся в ведении УК или ТСЖ, должен быть установлен общедомовой счетчик, а не менее чем в 90% квартир в МКД — индивидуальные счетчики на горячую воду.

Помимо этого, при подведении итогов учитывалось качество выполнения рекомендаций по подготовке жилого фонда к отопительному сезону.

Комментируя итоги конкурса, представитель ТСЖ «Мир» Наталья Катаева подчеркнула, что товарищество собственников жилья стремится добросовестно выполнять свои обязанности по управлению домом №76 на улице Калинина, в котором находится 190 квартир.

«У нас стоят новые приборы учета. Мы вовремя и добросовестно подготовились к зиме. У нас высокая платежная дисциплина. Приятно, что «ЭнергосбыТ Плюс» отметил это», — сказала она.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе филиала Мордовский ПАО «Т Плюс», аналогичный конкурс был организован в Пензе в 2019 году — тогда победителями стали компания «Пензастрой-сервис» и ТСЖ «Сапфир», которые в качестве призов получили газонокосилки.