В Пензе отдельным категориям граждан компенсируют часть расходов на отопление ЖКХ

Пенза, 31 октября 2020. PenzaNews. Дополнительная мера социальной поддержи граждан, проживающих в Пензе в одно- и двухэтажных многоквартирных и блокированных домах, отапливаемых теплоснабжающими организациями, чей тариф превышает средневзвешенный тариф на тепловую энергию по городу, установлена решением гордумы, которое депутаты приняли в ходе 16-й очередной сессии.

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В качестве докладчика по данному вопросу выступил вице-мэр Олег Денисов, который сообщил, что жители таких домов смогут претендовать на компенсацию расходов на оплату отопления в размере 20% от ежемесячно начисляемой суммы за соответствующую коммунальную услугу.

Как отметил глава фракции ЛДПР в гордуме Павел Куликов, данная мера соцподдержки действовала в Пензе и ранее, однако в предыдущие периоды воспользовались ею не все потенциальные получатели.

«Эта мера носит заявительный характер, и половина людей о ней не знает», — предположил он.

По словам Олега Денисова, информирование граждан осуществляется через СМИ и городское социальное управление.

В свою очередь глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин призвал задействовать управляющие организации.

«Надо подключить управляющие компании, которые на каждом подъезде должны развесить соответствующую информацию, что люди, проживающие в данном доме, имеют право на получение льготы», — сказал он.

Владимир Мутовкин также напомнил, что для получения компенсации у жильцов не должно быть долгов за ЖКУ.

Согласно сведениям, размещенным на сайте гордумы, принятое на сессии решение будет распространяться на правоотношения, возникшие с начала отопительного периода 2020–2021 годов, и действовать до 1 июля будущего года.