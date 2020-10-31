EN
15:33:45 Суббота, 31 октября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе отдельным категориям граждан компенсируют часть расходов на отопление

12:26 | 31.10.2020 | ЖКХ

Печать

Пенза, 31 октября 2020. PenzaNews. Дополнительная мера социальной поддержи граждан, проживающих в Пензе в одно- и двухэтажных многоквартирных и блокированных домах, отапливаемых теплоснабжающими организациями, чей тариф превышает средневзвешенный тариф на тепловую энергию по городу, установлена решением гордумы, которое депутаты приняли в ходе 16-й очередной сессии.

В Пензе отдельным категориям граждан компенсируют часть расходов на отопление. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В качестве докладчика по данному вопросу выступил вице-мэр Олег Денисов, который сообщил, что жители таких домов смогут претендовать на компенсацию расходов на оплату отопления в размере 20% от ежемесячно начисляемой суммы за соответствующую коммунальную услугу.

Как отметил глава фракции ЛДПР в гордуме Павел Куликов, данная мера соцподдержки действовала в Пензе и ранее, однако в предыдущие периоды воспользовались ею не все потенциальные получатели.

«Эта мера носит заявительный характер, и половина людей о ней не знает», — предположил он.

По словам Олега Денисова, информирование граждан осуществляется через СМИ и городское социальное управление.

В свою очередь глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин призвал задействовать управляющие организации.

«Надо подключить управляющие компании, которые на каждом подъезде должны развесить соответствующую информацию, что люди, проживающие в данном доме, имеют право на получение льготы», — сказал он.

Владимир Мутовкин также напомнил, что для получения компенсации у жильцов не должно быть долгов за ЖКУ.

Согласно сведениям, размещенным на сайте гордумы, принятое на сессии решение будет распространяться на правоотношения, возникшие с начала отопительного периода 2020–2021 годов, и действовать до 1 июля будущего года.

Новости партнеров
Читайте также
Пензенского предпринимателя заподозрили в уклонении от уплаты единого сельхозналога В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 41 ребенка
В результате пожара в Лопатино погиб мужчина Жителя Пензенской области будут судить за уклонение от службы в армии
В Пензе на участке улицы Максима Горького запретят остановку транспорта Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и 22 районах
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама