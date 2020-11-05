При подготовке к отопительному сезону в Пензенской области допущено более 700 нарушений ЖКХ

Пенза, 5 ноября 2020. PenzaNews. 739 нарушений выявлено органами прокуратуры Пензенской области в ходе ежегодного системного мониторинга мероприятий по подготовке к отопительному сезону. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой надзорного ведомства.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С целью их устранения внесено 396 представлений, по результатам рассмотрения которых 173 виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, объявлено 13 предостережений, возбуждено 51 дело об административных правонарушениях, в суды направлены 44 иска и заявления, опротестовано 19 незаконных правовых актов, в следственные органы передан один материал прокурорской проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела», — уточняется в тексте.

В качестве примера в нем приводятся нарушения, допущенные МКП «Теплоснабжение города Пензы» при эксплуатации тепловых пунктов, а также управляющими компаниями, которые не в полном объеме или ненадлежащим образом исполнили свою обязанность по подготовке жилого фонда к зимнему периоду.