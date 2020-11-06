EN
12:20:29 Пятница, 6 ноября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Работы по проекту «Формирование комфортной городской среды» завершены почти на 99%

10:21 | 06.11.2020 | ЖКХ

Печать

Пенза, 6 ноября 2020. PenzaNews. План работ, предусмотренных региональным проектом «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Пензенской области в 2020 году, выполнен на 98,6%. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления ЖКХ и гражданской защиты населения.

Работы по проекту «Формирование комфортной городской среды» завершены почти на 99%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году принимают участие 36 муниципальных образований, на территории которых реализуются проекты благоустройства 72 объектов — 29 дворовых территорий и 43 общественных пространств. [...] Завершены мероприятия по благоустройству 71 объекта, из них 29 дворовых территорий и 42 общественных пространства», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что на реализацию проекта в текущем году направлено 393,9 млн. рублей: 372,9 млн. — из федерального бюджета, 3,8 млн. — из регионального, 17,2 млн. — из местных.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе мужчина лишился около 300 тыс. рублей, пытаясь заработать на бирже Владимир Громов назначен первым заместителем прокурора Пензенской области
Подозреваемые в серии квартирных краж задержаны в Каменке Житель Никольска обвиняется в причинении смерти знакомому
Пензенский композитор Роман Давыдов умер на 74-м году жизни В пензенскую областную больницу поступило пять аппаратов ИВЛ
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама