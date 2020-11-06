Работы по проекту «Формирование комфортной городской среды» завершены почти на 99% ЖКХ

Пенза, 6 ноября 2020. PenzaNews. План работ, предусмотренных региональным проектом «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Пензенской области в 2020 году, выполнен на 98,6%. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления ЖКХ и гражданской защиты населения.

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«В реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году принимают участие 36 муниципальных образований, на территории которых реализуются проекты благоустройства 72 объектов — 29 дворовых территорий и 43 общественных пространств. [...] Завершены мероприятия по благоустройству 71 объекта, из них 29 дворовых территорий и 42 общественных пространства», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что на реализацию проекта в текущем году направлено 393,9 млн. рублей: 372,9 млн. — из федерального бюджета, 3,8 млн. — из регионального, 17,2 млн. — из местных.