В Бессоновке, Грабово, поселках Ера и Смелый 7 ноября отключат электроэнергию ЖКХ

Пенза, 6 ноября 2020. PenzaNews. Электроэнергия будет отключена в Бессоновке, Грабово, поселках Ера и Смелый Пензенской области в субботу, 7 ноября, с 9.00 до 17.00. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго».

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В нем добавляется, что это связано с проведением работ по расчистке трассы ВЛ-10 кВ Колоярская-1, ВЛ-10 кВ Колоярская-2, ВЛ-10 кВ Грабовская от древесно-кустарниковой растительности.

В сообщении уточняется, что под отключение попадет коттеджный поселок «Солнечный» в Бессоновке, а также улицы Коммунистическая, Российская, Нагорная, Кудряшова, Звездная, Лунная, Радужная, Тюрина, Геологическая, Большой Колояр, Железнодорожная, Адмирала Святова, Солнечная, Мира, Саранская, Славы, Тухачевского, Тихая, Придорожная и Совхозная.

Кроме того, электричества не будет в домах №49А-53А и №90-129, расположенных на улице Компрессорной в Бессоновке, 1-м проезде Николаева и с 1-го по 9-й проезды Сурикова.

В Грабово без электроэнергии на время останутся улицы Советская, Красная горка, Комсомольская, Железнодорожная, Огородная, Садовая, Транспортная, Озерная, Овражная, Набережная, Спиртзаводская, Заводская, Майская, Пионерская, Красноармейская, Станционная, Почтовая, Центральная, Моксина, Кармишина, Пролетарская, Кирпичная, Лесная, 2-я Лесная, Рабочая, Полевая, 2-я Полевая, Школьная, Чехова, Терешковой, 40 лет Победы, Засурская, Колхозная, Тихая, Мелиораторов, Строителей, Ново-Западная, Западная Поляна, Молодежная, Речная, Грибова, Шоссейная, Автомобильная, Степная, Новая, 2-я Совхозная, а также переулок Полевой и Западный проезд.