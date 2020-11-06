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«Теплоснабжение города Пензы» задолжало «ЭнергосбыТ Плюс» 1,4 млрд. рублей

16:41 | 06.11.2020 | ЖКХ

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Пенза, 6 ноября 2020. PenzaNews. Долг МКП «Теплоснабжение города Пензы» перед филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс») составляет 1,4 млрд. рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой компании.

«Теплоснабжение города Пензы» задолжало «ЭнергосбыТ Плюс» 1,4 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что данные актуальны на 3 ноября 2020 года, МКП «Теплоснабжение города Пензы» остается лидером среди организаций-должников.

«Долг физических лиц в настоящее время составляет 145,6 млн. рублей, управляющих компаний и ТСЖ — 54,6 млн. рублей. Большую задолженность имеют ООО «Терра» — 203,7 тыс. рублей, ТСЖ «Содружество» — 75 тыс. рублей, ТСЖ «Клары Цеткин, 63» — 70 тыс. рублей», — добавляется в тексте.

Как отметил директор Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров, долги за энергоресурсы негативно сказываются на финансировании ремонтных работ и реконструкции теплосетей.

«Призываем всех не тянуть с оплатой квитанций, поскольку в филиале ведется серьезная претензионная работа», — подчеркнул он.

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