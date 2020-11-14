EN
15:27:15 Суббота, 14 ноября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Заречном в 2021 году благоустроят три двора

11:16 | 14.11.2020 | ЖКХ

Печать

Заречный, 14 ноября 2020. PenzaNews. Три двора в Заречном Пензенской области планируется благоустроить в 2021 году по программе «Формирование комфортной городской среды».

В Заречном в 2021 году благоустроят три двора. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Вблизи дома №5 на улице Ленина и у дома №66 на проспекте Мира будет уложен новый асфальт, установлены урны и лавочки, обновлено освещение.

Во дворе около дома №35 на улице Ленина намечено провести эти, а также дополнительные работы. На условиях софинансирования с жителями будет установлена детская игровая площадка.

Всего заявки на участие в программе на будущий год подали представители 20 многоэтажных домов.

По словам заместителя главы администрации Заречного Ильи Дильмана, это больше, чем позволяет предусмотренное финансирование.

«Оставшимся 17 домам подавать заявки повторно не надо. При выделении денежных средств на 2022 год они станут участниками программы по имеющемуся списку», — сказал он.

В 2020 году по программе «Формирование комфортной городской среды» в Заречном было отремонтировано семь дворов, сообщает управление общественных связей ЗАТО.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе будет показана трансляция симфонического концерта для детей В Пензе активисты молодежного парламента и МГЕР передали медработникам продуктовые наборы
На «Сердобский машиностроительный завод» трудоустроены еще девять осужденных Доступ на предстоящие заседания комиссий гордумы Пензы ограничат из-за эпидобстановки
В Пензе телефонный мошенник выманил у пенсионерки более 505 тыс. рублей В Пензе состоялся мастер-класс по изготовлению абашевской игрушки
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама