В Заречном в 2021 году благоустроят три двора ЖКХ

Заречный, 14 ноября 2020. PenzaNews. Три двора в Заречном Пензенской области планируется благоустроить в 2021 году по программе «Формирование комфортной городской среды».

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Вблизи дома №5 на улице Ленина и у дома №66 на проспекте Мира будет уложен новый асфальт, установлены урны и лавочки, обновлено освещение.

Во дворе около дома №35 на улице Ленина намечено провести эти, а также дополнительные работы. На условиях софинансирования с жителями будет установлена детская игровая площадка.

Всего заявки на участие в программе на будущий год подали представители 20 многоэтажных домов.

По словам заместителя главы администрации Заречного Ильи Дильмана, это больше, чем позволяет предусмотренное финансирование.

«Оставшимся 17 домам подавать заявки повторно не надо. При выделении денежных средств на 2022 год они станут участниками программы по имеющемуся списку», — сказал он.

В 2020 году по программе «Формирование комфортной городской среды» в Заречном было отремонтировано семь дворов, сообщает управление общественных связей ЗАТО.