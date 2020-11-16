Энергообъекты «Т Плюс» в Пензе готовы к работе в условиях низких температур ЖКХ

Пенза, 16 ноября 2020. PenzaNews. Энергообъекты «Т Плюс» в Пензе готовы к работе в условиях низких температур. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews» в понедельник, 16 ноября.

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«На ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, в котельной «Арбеково» и АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» созданы все условия для того, чтобы в домах горожан было комфортно. В настоящее время сформированы аварийно-ремонтные бригады как на теплосетях, так и на источниках генерации. На станциях существуют резервные запасы топлива, также проведены необходимые проверки оборудования и тренировки персонала», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что по вопросам работы объектов теплосетевой инфраструктуры жители могут обращаться в диспетчерскую службу по телефонам, которые указаны на сайте компании, или по номеру 05.

В свою очередь главный инженер Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Мишанин напомнил, что за качество подачи теплоносителя непосредственно в квартиры ответственность несет управляющая компания или ТСЖ.

«В случае возникновения проблем в первую очередь потребителям необходимо обратиться именно к ответственным в зоне обслуживания внутридомовой системы отопления», — сказал он.