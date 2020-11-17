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Специалисты «Горводоканала» устранили утечку на улице Мясницкой

14:50 | 17.11.2020 | ЖКХ

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Пенза, 17 ноября 2020. PenzaNews. Специалисты ООО «Горводоканал» (входит в группу компаний «Российские коммунальные системы») устранили утечку на улице Мясницкой в селе Засечном, произошедшую накануне на трубопроводе диаметром 700 мм.

Специалисты «Горводоканала» устранили утечку на улице Мясницкой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По словам технического директора «Горводоканала» Александра Наголюка, сложность проведения работ была обусловлена тем, что поблизости находится высоковольтная линия электропередач, в связи с чем пришлось задействовать представителей ЗАО «Пензенская горэлектросеть».

«Труба была в аварийном состоянии. На сегодняшний день работы выполнены. В 12.30 уже запустили насосную станцию, то есть идет заполнение системы», — сказал он журналистам.

Александр Наголюк добавил, что подача воды в дома №172, 174, 180, 186, 190 и 192 на улице Терновского, микрорайоны «Город Спутник», Междуречье, ГПЗ-24, Маяк, Маньчжурия и Шуист будет восстановлена в ближайшее время.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе «Горводоканала», аварийно-восстановительные работы на трубопроводе диаметром 300 мм на улице Кулакова в Пензе, где ранее также произошла утечка, планируется завершить к 17.00.

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