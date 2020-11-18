EN
08:57:30 Пятница, 20 ноября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Компания «Т Плюс» направила на обновление изоляции воздушных теплосетей Пензы 15 млн. рублей

17:00 | 18.11.2020 | ЖКХ

Печать

Пенза, 18 ноября 2020. PenzaNews. Компания «Т Плюс» обновила изоляцию 18 км воздушных тепловых сетей Пензы, сумма затрат составила 15 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации, поступившем в ИА «PenzaNews» в среду, 18 ноября.

Компания «Т Плюс» направила на обновление изоляции воздушных теплосетей Пензы 15 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что из 130 км тепломагистралей, находящихся на балансе «Т Плюс Теплосеть Пенза», воздушные составляют 30%.

«Энергетики убедительно просят жителей города быть внимательными и осторожными вблизи теплотрасс, не нарушать изоляцию, не превращать теплотрассы в места кормежки животных или пешеходные мостики. Результатом такого отношения становится нарушение изоляционного слоя, и специалистам приходится восстанавливать поврежденные участки», — добавляется в тексте.

Как отметил технический директор АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» Василий Журавлев, ежегодно на протяжении последних 3–4 лет компания вкладывает значительные средства в ремонт и реконструкцию тепловых сетей Пензы, в том числе направляет деньги на восстановление изоляции воздушных трубопроводов.

«Качественная изоляция теплотрасс позволяет продлить срок службы трубопроводов, снизить тепловые потери», — подчеркнул он.

Новости партнеров
Читайте также
В Камешкирском районе прокуратура встала на защиту жилищных прав сироты Суд приостановил работу магазина за несоблюдение мер профилактики коронавируса
Пензенцев предупредили об активизации мошенников в преддверии «Черной пятницы» В Пензенской области утвержден перечень вакансий по программе «Земский учитель» на 2021 год
В Пензе за сутки зарегистрировано 123 случая заражения коронавирусом Николай Итальянцев назначен главой администрации Земетчинского района
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама