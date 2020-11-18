Компания «Т Плюс» направила на обновление изоляции воздушных теплосетей Пензы 15 млн. рублей ЖКХ

Пенза, 18 ноября 2020. PenzaNews. Компания «Т Плюс» обновила изоляцию 18 км воздушных тепловых сетей Пензы, сумма затрат составила 15 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации, поступившем в ИА «PenzaNews» в среду, 18 ноября.

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В нем уточняется, что из 130 км тепломагистралей, находящихся на балансе «Т Плюс Теплосеть Пенза», воздушные составляют 30%.

«Энергетики убедительно просят жителей города быть внимательными и осторожными вблизи теплотрасс, не нарушать изоляцию, не превращать теплотрассы в места кормежки животных или пешеходные мостики. Результатом такого отношения становится нарушение изоляционного слоя, и специалистам приходится восстанавливать поврежденные участки», — добавляется в тексте.

Как отметил технический директор АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» Василий Журавлев, ежегодно на протяжении последних 3–4 лет компания вкладывает значительные средства в ремонт и реконструкцию тепловых сетей Пензы, в том числе направляет деньги на восстановление изоляции воздушных трубопроводов.

«Качественная изоляция теплотрасс позволяет продлить срок службы трубопроводов, снизить тепловые потери», — подчеркнул он.